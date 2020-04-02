МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Новые меры Банка России по поддержке наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии коронавируса, негативно отразятся на банках страны, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody`s.

ЦБ РФ 27 марта рекомендовал кредиторам оформить россиянам, индивидуальным предпринимателям и малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, кредитные каникулы. Кроме того, регулятор для поддержки малого и среднего бизнеса совместно с правительством и банками запустил программу выдачи кредитов предприятиям на зарплату сотрудников.

"Эти меры расширяют доступ заемщиков к реструктуризации займов в более широком числе секторов, что позволит избежать несостоятельности заемщиков в ближайшей перспективе, и позволит банкам не увеличивать соответствующие резервы. Эти шаги являются негативными для банков, поскольку они маскируют ухудшение показателей платежеспособности банков и устраняют стимулы для создания достаточных буферов, чтобы противостоять внешним шокам", — считают эксперты агентства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 3548 в 76 регионах, всего скончались от болезни 30 человек.