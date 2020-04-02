МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ, Илья Нестеров. Налог на процентные доходы по депозитам не приведет к серьезному оттоку вкладов или существенному повышению ставок, ожидают в крупнейшем российском банке. О том, как может измениться инвестиционная корзина российского розничного инвестора и сохранится ли интерес граждан к долговому рынку, а также о том, когда отечественные заемщики могут вернуться на международный рынок долга и когда восстановится рынок акционерного капитала, в интервью агентству "Прайм" рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

- Президент РФ подписал закон о налоге по доходам по вкладам и облигациям, в том числе государственным и корпоративным. Как вы считаете, стоит ли в связи с этим ожидать оттока вкладов из банков и перетока этих средств на фондовый рынок?

— Прежде всего, стоит отметить особенности механизма исчисления налоговой базы, исходя из которой будет рассчитываться данный налог. В частности, налоговая база определяется как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода. Исходя из текущей ключевой ставки в 6%, будут облагаться налогом процентные доходы, превышающие 60 тысяч рублей в год. При этом, при расчете налоговой базы не будут учитываться доходы в виде процентов, полученных по вкладам в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

В настоящий момент важной является динамика депозитов в марте, которая должна показать, как ослабление рубля и волатильность на рынках повлияли на поведение вкладчиков. В целом, мы не ожидаем, что введение налога на процентные доходы по депозитам приведет к серьезному оттоку вкладов или существенному повышению ставок по ним. Кроме того, важно, что данный налог начнет действовать с 2021 года, а фактическая уплата налога будет только в 2022 году, то есть как у банков, так и у вкладчиков, будет время, чтобы принять взвешенные решения.

Даже с учетом налогов, долговые инструменты и депозиты являются более привлекательным инструментом при текущей волатильности и роста спроса на менее рисковые инструменты. Таким образом по итогам года, мы можем даже увидеть более позитивную динамику депозитов по сравнению с теми же акциями.

- Как вы считаете, не упадет ли в связи с этим интерес розничных инвесторов к облигациям? Или же интерес к долговым инструментам сохранится за счет большей доходности в сравнении с вкладами?

— Определяющим фактором будет доходность, поскольку налоговые последствия выравнены. Для небольших счетов со стороны депозитов есть вычет процентов, рассчитанных по ключевой ставке ЦБ с суммы до 1 млн, для инвестиций есть налоговый вычет 400 тысяч рублей в год по индивидуальным инвестиционным счетам, так что тут тоже явного арбитража нет.

- Интерес к народным ОФЗ и так слабый, но что теперь будет с ними? Возможно ли, что государство свернет эту программу или же пересмотрит условия выпуска бумаг?

— Наверное, этот вопрос скорее нужно задавать министерству финансов, но мы считаем, что для них ОФЗ-н изначально был временным инструментом привлечения новых инвесторов на долговой рынок. В долгосрочной перспективе мы полагаем, что Минфин прекратит размещение этой бумаги, когда увидит высокое внимание розничных инвесторов к стандартным выпускам ОФЗ. ОФЗ-н в данном контексте ничем не выигрывают и не проигрывают относительно обычных ОФЗ.

- Какие инструменты фондового рынка выиграют от этих налоговых нововведений?

— Так как налог вводится на все инструменты с процентным доходом, а прочие инструменты фондового рынка имеют существенно более высокие риски, переток из одного актива в другой вряд ли будет большим. С другой стороны, может вырасти спрос на такую форму инвестирования как ИИС и в первую очередь это индивидуальные инвестиционные счета второго типа с лимитом 1 млн в год, так как там нет налога от инвестиций.

- Несмотря на волатильность на рынке, Сбербанк не приостанавливает выпуск своих инвестиционных облигаций. Рассматриваете ли Вы возможность наращивания или наоборот снижения темпов выпуска инвестиционных облигаций до конца 2020 года?

— На текущий момент мы не меняем планов. Как мы уже неоднократно говорили, специфика инвестиционных облигаций Сбербанка в том, что они могут быть доходны как в условиях высокой волатильности ранка, так и при сравнительно спокойной ситуации на рынке. Кроме того, это продукт с защитой капитала —разумная инвестиция для начинающих инвесторов, особенно в условиях резких изменений рыночных цен. Потому мы видим стабильный спрос на этот продукт и наши планы в отношении его не меняются — минимум 110 млрд рублей на 2020-й год. Такие облигации могут дать хорошую возможность получить высокую доходность при восстановлении рынков или отдельных активов, но при этом не рискуя основной суммой вложений, на случай если восстановление рынков затянется.

- Стоит ли ожидать от Сбербанка новых выпусков структурных облигаций в 2020 году?

— Мы их планируем в ближайшее время. Текущая рыночная ситуация делает некоторые виды структурных облигаций даже особенно привлекательными. Банк ведет работу над рядом выпусков и планирует придерживаться ранее заявленных планов. Их конкретная структура и объём будут зависеть от конъюнктуры рынка.

- Как вы считаете, когда российские компании смогут вернуться на международный рынок заимствований, то есть когда можно ждать новые размещения евробондов из России?

— Мы предполагаем, что увидим новые размещения во втором полугодии, по мере стабилизации ситуации. Уже сейчас рынок открыт для первоклассных заемщиков из развитых стран: есть успешные размещения как суверенов таких как Бельгия, Португалия, так и крупнейших международных компаний. Российские компании, без сомнения, будут благосклонно восприняты рынком, особенно на фоне ограниченного предложения и почти нулевых ставок на глобальных рынках.

- Волатильность на мировых фондовых площадках не позволяет пока говорить о проведении сделок на рынке акционерного капитала. Как Вы считаете, возможны ли в конце 2020 года небольшие IPO или вторичные размещения акций российских компаний? Или же все планируемые сделки окончательно перенесены минимум на 2021 год?

— Опыт показывает, что рынок акционерного капитала возвращается достаточно быстро, поэтому сделки до конца года возможны. Возобновление активности всегда происходит в форме вторичных размещений.

- Консультируются ли с вами компании с иностранным листингом, желающие выйти на Московскую биржу? Недавно это сделали TCS Group, "Эталон»". Стоит ли ожидать новых компаний на Московской бирже со вторичным листингом в 2020 году?

— Несколько эмитентов продолжают серьезно рассматривать возможность листинга на Московской бирже, конкретные сроки будут зависеть от развития ситуации на фондовом рынке.