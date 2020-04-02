МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Предоставление кредитных каникул бизнесу не ухудшит финансовую устойчивость российских банков, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на заседании Совета Федерации. Moody`s заявило о негативном влиянии на банки новых мер ЦБ по поддержке экономики

Сенаторы в четверг одобрили закон о предоставлении кредитных каникул для граждан и предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии.

По словам Швецова, в связи с предоставлением бизнесу кредитных каникул банки обращаются в ЦБ РФ, высказывая опасения, связанные с выпадающими доходами и выпадающей ликвидностью, а также предлагают ввести определенные меры для компенсации.

"Мы эти меры тоже у себя внутри обсуждаем. По нашим оценкам, эта отдельная мера безотносительно остальных мер, которые принимаются, конечно, не может повлиять на платежеспособность банков, перевести в критическую ситуацию. Но есть и другие программы, которые также накладывают на банки определенную нагрузку, поэтому мы смотрим на ситуацию в совокупности, ситуация управляемая", — сказал Швецов.