ЛОНДОН, 2 апр — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров "Тинькофф банка", говорится в заявлении банкира.

"Я всегда рассматривал свою долю в капитале Тинькофф в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи, в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями Тинькофф от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти", — написал он.

"Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года. При этом я намерен покинуть пост председателя совета директоров "Тинькофф банка" в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", — говорится в заявлении.

По данным на сайте группы TCS, Тиньков, основной ее акционер, владеет долей в 40,4%, еще 6,5% акций находятся у менеджмента, а остальные 53,1% — в свободном обращении.

Ранее глава группы Оливер Хьюз говорил, что не ожидает смены основного акционера.

Минюст США тем временем добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы. Тиньков сообщил также, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

Депозитарные расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", усилили снижение и упали почти на 5% на Мосбирже, следует из данных Московской биржи.

К 17.25 мск депозитарные расписки TCS Group снижались в цене на 4,07% — до 825,8 рубля (уже падали на 4,8% — до 820 рублей). При этом индекс Мосбиржи растет на 0,59%.