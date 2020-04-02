МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка перенес годовое собрание акционеров банка на 26 июня с 24 апреля, его по-прежнему планируется провести в заочной форме; новой датой закрытия реестра акционеров под дивиденды за прошлый год предложено утвердить 16 июля, говорится в материалах банка.

Набсовет Глава Сбербанка Герман Греф в середине марта сообщил, что набсовет Сбербанка принял решение провести ГОСА 24 апреля в форме заочного голосования. Однако ранее в четверг президент России Владимир Путин сообщил, что до 30 апреля в стране установлен режим нерабочих дней в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Учитывая возросшую степень неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в России и мире, наблюдательный совет ПАО Сбербанк принял решение о переносе даты годового общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года с 24 апреля 2020 года на 26 июня 2020 года", — сказано в сообщении банка. При этом отмечается, что собрание будет проведено в форме заочного голосования.

Набсовет также вынес на годовое собрание вопрос изменения даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за 2019 год. "В связи с утвержденной наблюдательным советом ПАО Сбербанк датой проведения собрания – 26 июня 2020 года – предложить годовому общему собранию акционеров ПАО Сбербанк утвердить 16 июля 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год", — указано в материалах.