МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В условиях текущей непростой ситуации руководство агентства экономической информации "Прайм" приняло решение открыть на два месяца бесплатный доступ к системе "БИР-Аналитик" и оперативным новостным лентам для представителей малого и среднего бизнеса.

С помощью этих мер компании смогут отслеживать и быстро реагировать на возникающие потенциальные риски со стороны контрагентов, а также быть в курсе всех важных экономических событий.

"Мы прекрасно осознаем, в каком тяжелом положении оказались сейчас многие компании, особенно малый бизнес. Риски неплатежей, банкротства – это далеко не все проблемы, с которыми предстоит столкнуться уже в самое ближайшее время. Поэтому мы с большим уважение относимся к инициативам многих компаний, предпринимающим реальные меры для поддержки бизнеса и сохранения деловой среды", — прокомментировал директор "Прайма" Алексей Мелешко.

Заполнить заявку на подключение к системе "БИР-Аналитик" можно здесь.

Отправить заявку на доступ к новостным экономическим лентам можно здесь.