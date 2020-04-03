МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 1 апреля вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 40 миллионов долларов против оттока в 840 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций за отчетную неделю составили 40 миллионов долларов против 840 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Приток в фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), за неделю составил 70 миллионов долларов против 1 миллиона долларов неделей ранее. Это, как отмечается, лучший результат за последние семь недель.

"Акции и облигации EM (развивающихся рынков — ред.) больше не находятся в центре внимания глобальных инвесторов, что дает рынкам возможность перевести дух после рекордных оттоков последних нескольких недель. Убийственная волатильность в условиях подавленных потоков, вероятно, пока сохранится", — говорится в обзоре BCS Global Markets.