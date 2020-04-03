МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Банк России в период нерабочих дней с 6 по 30 апреля при необходимости будет проводить аукционы "тонкой настройки" с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора, говорится в сообщении регулятора.

"Аукционные операции "тонкой настройки" будут проводиться при необходимости с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора", — сказано в сообщении.

Банк России с 6 по 30 апреля продолжит ежедневно осуществлять операции по ликвидности и сделки на внутреннем валютном рынке, также сообщил регулятор.

"Банк России в период с 6 по 30 апреля 2020 года продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке, за исключением 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля (далее ­- календарные выходные ­дни)", — указывается в сообщении.

Так, сообщается, что операции репо по фиксированной ставке будут проводиться ежедневно с исполнением второй части на следующий день, если он не является календарным выходным днем.

Обеспеченные кредиты Банка России по заявлению в рамках стандартных и специализированных инструментов рефинансирования будут предоставляться ежедневно. Погашение кредитов ЦБ, дата возврата которых приходится на период с 6 по 30 апреля, будет осуществляться в календарную дату, на которую в соответствии с параметрами сделки приходится срок исполнения обязательств, за исключением выходных дней.

Также в этот период будет осуществляться досрочное погашение кредитов Банка России по инициативе кредитных организаций может осуществляться за исключением выходных дней. Депозитные операции овернайт будут проводиться ежедневно с размещением денежных средств в день проведения операции и с датой возврата депозита на следующий день, если он не является выходным.

"Операции "валютный своп" на внутреннем валютном рынке будут проводиться ежедневно на стандартных условиях; операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах ПАО Московская Биржа будут проводиться ежедневно с датой расчетов на следующий торговый день", — отмечает также ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат.