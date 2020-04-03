МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российским банкам и финансовым организациям на фоне коронавируса и нерабочих дней в РФ необходимо обеспечить предоставление услуг через удаленные каналы, а также регулярно обновлять информацию о работе отделений и сервисов на своих сайтах, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин в рамках борьбы с распространением нового коронавируса ранее объявил в России с 30 марта по 3 апреля нерабочими днями с сохранением за работниками зарплат. В четверг, 2 апреля, режим нерабочих дней был продлен до конца месяца.

Указание ЦБ распространяется на организации, предоставляющие неотложные финуслуги: банки, НПФ, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, ПИФы, осуществляющими операции с имуществом и паями инвестфондов, страховщики по ОМС, добровольному медстрахованию, ОСАГО, а также участников биржевой инфраструктуры.

"Для сохранения возможности непрерывного доступа предприятий и населения к критически значимым услугам банков и некредитных финансовых организаций необходимо обеспечить предоставление данных услуг, в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. Организация обеспечения оказания данных услуг осуществляется с учетом необходимости перевода максимального количества сотрудников на удаленный режим", — говорится в сообщении ЦБ.

В целях защиты интересов предприятий и граждан в случаях невозможности осуществления критически важных финансовых услуг через удаленные каналы финорганизациям следует обеспечить возможность проведения данных операций в офлайн-режиме. Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует своевременно обновлять данную информацию на сайтах либо предоставлять ее потребителям иным доступным способом.

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.