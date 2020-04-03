МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российским банкам следует организовать сервисы для проверки расчетов дохода для получения кредитных каникул из-за пандемии коронавируса, а заемщикам обращаться за ними осознанно, так как получить такие кредитные каникулы можно только один раз, разъяснила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В ближайшие дни заработает закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса, напомнила глава ЦБ. Это гарантированная возможность для гражданина получить отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более, чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

"Этим правом нужно пользоваться осознанно и очень взвешенно подходить тогда, когда за этими каникулами нужно обращаться. Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними в абсолютно любой день до 30 сентября 2020 года. Второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее", — подчеркнула Набиуллина.

В ближайшее время правительство определит методику расчета среднемесячных доходов за 2019 год, и ЦБ рекомендует перед подачей заявки рассчитать, на сколько снизился доход заемщика к прошлому году, согласно этой методике, чтобы не получить отказ в предоставлении каникул по новому закону.

"Банкам же мы рекомендуем, очень настоятельно рекомендуем, организовать сервисы по проверке правильности расчета суммы доходов, в подаваемых заявках, при этом такие сервисы должны быть предельно прозрачные и понятные для заявителей и работать дистанционно", — добавила глава ЦБ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 4149 в 78 регионах, всего скончались от болезни 34 человека.