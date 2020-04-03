МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Центральный банк РФ принял дополнительные меры поддержки ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сегодня мы также объявляем дополнительные регуляторные меры, прежде всего, для того, чтобы поддержать рынок ипотеки и дать больше комфорта банкам в условиях, когда они должны предоставлять ипотечные каникулы. Мы приняли решение отменить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля этого года. Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов, это около 110 миллиардов рублей, дает больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности", — сказала Набиуллина.

"Мы рассчитываем, что банки, воспользовавшись этой льготой, направят полученные ресурсы именно на продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды", — подчеркнула глава регулятора.

"Второе решение, которое мы приняли сегодня на совете директоров, направлено на сохранение потенциала кредитования малого бизнеса. Банк России смягчает требования к минимальному рейтингу кредитных организаций с "АА" до "А-" для их участия в новой программе льготного рефинансирования под 4% с лимитом 500 миллиардов рублей, в том числе по совместной программе с правительством по кредитам на зарплату. Банки с такими рейтингами смогут получить кредиты по программе без обеспечения. Это существенно расширит круг банков с 31 до 64, и сделает программу более доступной для малого и среднего бизнеса", — добавила Набиуллина.