МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Роснано" по МСФО в первом квартале 2020 года составила 11,707 миллиарда рублей, компания впервые публикует финансовые результаты за три месяца, говорится в материалах "Роснано".

"Для оперативного мониторинга финансового состояния компании в условиях экономической нестабильности на глобальном рынке АО "Роснано" впервые публикует финансовые результаты, подготовленные в соответствии с принципами МСФО, за квартал. По данным управленческой отчетности, по итогам первого квартала 2020 года компания получила чистую прибыль в размере 11,7 миллиарда рублей",- отмечается в документе.

Положительный финансовый результат сформирован благодаря приросту справедливой стоимости инвестиционного портфеля компании на 14,1 миллиарда рублей. "Основным фактором, повлиявшим на изменение показателя, стал положительный эффект курсовых разниц в размере 13,8 миллиарда рублей. Без учета курсовых разниц справедливая стоимость инвестиционного портфеля в первом квартале увеличилась на 0,3 миллиарда рублей", — говорится в отчете.

Операционная прибыль "Роснано" за квартал составила 13,525 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 1,4 миллиарда рублей.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в РФ. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.