МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток АО "Роснано" по МСФО в 2019 году составил 16,5 миллиарда рублей против прибыли в 5,636 миллиарда рублей годом ранее, говорится в материалах компании.

"Чистый убыток АО "Роснано" по итогам 2019 года составил 16,5 миллиарда рублей. Несмотря на полученный финансовый результат, накопленное фактическое значение прибыли/убытка за период с 2015 по 2019 год превышает плановый показатель, утвержденный в рамках Долгосрочной программы развития АО "Роснано", на 18,2 миллиарда рублей. Существенное влияние на финансовой результат оказали негативные курсовые разницы в размере (6,9) миллиарда рублей", — говорится в документе.

Операционный убыток "Роснано" за год составил 9,827 миллиарда рублей против прибыли в 11,743 миллиарда рублей годом ранее. Операционные расходы составили 5,444 миллиарда рублей, увеличившись на 0,64%.

Капитал компании сократился на 20,3% и составил 79,218 миллиарда рублей. Активы "Роснано" на 31 декабря 2019 года составили 167,6 миллиарда рублей, что на 9,6% меньше показателя годичной давности. Обязательства компании на отчетную дату составили 88,458 миллиарда рублей, увеличившись на 2,8% по сравнению с концом 2018 года. В 2019 году на обслуживание долга направлено 51,1 миллиарда рублей, из них на погашение основной суммы долга пришлось 37,6 миллиарда рублей.

В рамках инвестиционной деятельности "Роснано" вышла из четырех проектов в 2019 году, наиболее крупным из них стала продажа доли в биофармацевтической компании "Нанолек". За весь период деятельности компании, по состоянию на конец 2019 года, реализовано 54 выхода из инвестиционных проектов.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в РФ. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.