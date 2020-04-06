МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Доля негосударственного пенсионного фонда "Открытие" в ВТБ выросла до 5,7% с 1,64%, говорится в материалах банка.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 213 000 000 000/1,64%.

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 739 000 000 000/5,70%", — говорится в сообщении.

Основанием стало "приобретение доли участия в эмитенте", указывается в материалах.