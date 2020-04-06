МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Закон о кредитных каникулах для россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля. Кредитные каникулы предоставляются на срок до шести месяцев по ссудам, полученным до вступления закона в силу. За каникулами можно обратиться один раз, в период до 30 сентября 2020 года.

Согласно постановлению правительства, максимальный размер потребительского кредита для физлиц, по которому заемщик вправе потребовать кредитных каникул, составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, по кредитным картам — в пределах 100 тысяч рублей.

Максимальный размер автокредита, по которому заемщик имеет право на кредитные каникулы, составит 600 тысяч рублей, а для кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью, и ипотеки — 1,5 миллиона рублей.

Правительство РФ также утвердило методику расчета среднемесячного дохода заемщика для физлиц и индивидуальных предпринимателей для установления кредитных каникул.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.

В России для предотвращения распространения коронавируса объявлены нерабочие дни до 30 апреля. Большинство регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения. Власти РФ в этих условиях приняли целый ряд мер по поддержке экономики и граждан.