МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российские банки ощутят негативный эффект от ситуации в экономике из-за пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года, считает глава ВТБ Андрей Костин. ЦБ оценил потери российской экономики от месяца простоя в 1,5-2% ВВП

"Я уверен, что в первом квартале российские банки будут чувствовать себя достаточно хорошо и получат некоторую прибыль. Мы ожидаем негативный эффект только во втором квартале, и насколько сильным он будет, зависит от того, как долго продлится пандемия вируса", — сказал Костин в эфире телеканала CNBC.

По его словам, в настоящее время российский банковский сектор хорошо капитализирован.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.

В России для предотвращения распространения коронавируса объявлены нерабочие дни до 30 апреля. Большинство регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения. Власти РФ в этих условиях приняли целый ряд мер по поддержке экономики и граждан.