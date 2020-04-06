МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россияне, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом в стране, теперь могут гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал закон о кредитных каникулах. Правительство уже утвердило нормативные акты с деталями, и механизм можно считать заработавшим.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАНИКУЛАМИ

Воспользоваться правом на льготный период могут россияне, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году. Методика расчета среднемесячного дохода заемщика для установления кредитных каникул утверждена правительством РФ.

Сумма кредита не должна превышать установленную правительством планку. Так, кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей, потребкредитам до 250 тысяч рублей, автокредитам до 600 тысяч рублей и кредитным картам с лимитом не более 100 тысяч рублей.

Кредитные каникулы можно будет оформить только по тем ссудам, которые были выданы до вступления в силу закона.

При этом заемщик не должен во время обращения за каникулами из-за коронавируса находиться на льготном периоде. Но закон не запрещает воспользоваться ими друг за другом.

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ

Заемщик может обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября, по каждому кредиту такая возможность дается один раз.

Заявку на кредитные каникулы в банк можно подать способом, предусмотренным в договоре, или по телефону, говорил на прошлой неделе депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Подтверждающие документы подавать сразу не обязательно, по запросу банка это нужно будет сделать в течение 90 дней после подачи заявки. Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. В ЦБ советуют уточнять эту информацию у кредитных организаций.

Если заемщик по уважительной причине не успевает за 90 дней собрать требующийся пакет документов, то он должен сообщить об этом кредитору и сможет получить дополнительно 30 дней для их сбора и направления.

При этом факт выхода на "коронавирусные" каникулы не испортит кредитную историю заемщика и его шанс взять новый кредит в будущем.

КАК ИДУТ КАНИКУЛЫ

Кредитные каникулы можно оформить на любой необходимый срок до полугода. При этом можно выбрать и дату начала каникул, но не позже 14 дней после подачи заявки на каникулы по потребкредиту и 30 дней – по ипотеке. Автоматически каникулы будут даны на шесть месяцев с момента подачи заявки.

Стоит помнить, что предоставляемая по кредиту отсрочка не является бесплатной. Так, по кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга или задолженности по карте начисляются проценты по льготной ставке в 2/3 от среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает ЦБ. По ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

При этом банки приостанавливают предоставление заемщику денег на время действия льготного периода, а после его завершения это ограничение будет снято.

Заемщик при возможности может вносить посильные платежи, они будут идти на погашение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода.

А КАК ПОТОМ?

После завершения льготного периода необходимо возвращаться к платежам, при этом по каждому виду кредита свой порядок выплат.

Так, по ипотеке не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам должны быть выплачены заемщиком после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами, величина которых равна ежемесячным платежам по ипотечному кредиту.

Похожий порядок установлен и для потребкредитов. Заемщик должен приступить к погашению начисленных за льготный период процентов после завершения выплаты самого потребкредита ежемесячными платежами, величина которых равна стандартным платежам.

Наконец, начисленные проценты по кредитке должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж должен быть внесен уже через 30 дней после истечения льготного периода.

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ В КАНИКУЛАХ?

Банки могут отказать в кредитных каникулах, если при проверке документов выяснят, что заемщик не соответствует установленным критериям.

В таком случае отсрочку, которая была введена сразу после подачи документов, отменяют, а заемщик должен будет возместить пропущенные платежи и выплатить штрафы. Также информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что негативно повлияет на кредитную историю.