МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Крупнейшие банки РФ с 8 апреля начнут выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу под зарплату по госпрограмме, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в понедельник.

Правительство и ЦБ в начале апреля запустили выдачу "зарплатных" кредитов для малого бизнеса. По условиям госпрограммы, банки могут взять кредит на срок 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем она вырастет до 4%. Кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев.

Как отмечается в сообщении, по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова принято решение ускорить выдачу денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов.

"В первой очереди банков, которые получат денежные средства от ЦБ – Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие. Начиная со среды, 8 апреля, эти банки начнут выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости", — говорится в сообщении.

Сбербанк и ВТБ уже на прошлой неделе начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0% годовых.

В настоящее время Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии, добавили в пресс-службе.