МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российские банки с наступлением экономического затишья на фоне коронавируса начали смягчать условия обслуживания по карточным продуктам в попытке сохранить лояльность клиентов, показал опрос крупнейших кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Входящий в топ-10 по объему активов Московский кредитный банк ранее в понедельник сообщил, что отменяет комиссии за обслуживание по ряду карт для всех держателей до конца апреля, 1 мая списания комиссий по этим карточным продуктам начислено не будет вне зависимости от выполнения тарифных условий.

Размер дохода банка от комиссий за обслуживание карт напрямую зависит от размера карточного бизнеса, пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Как правило, он достаточно невелик, и кредитные организации жертвуют им при выполнении клиентами определенных условий, например, поддержания на счете остатка не менее какой-то суммы или высокого оборота по карте. Это делается для стимулирования транзакций по карте и сохранения лояльности клиентов.

СНИЖЕНИЕ КОМИССИЙ

Возможность пересмотра тарифной политики допускает банк "Зенит". "В случае существенного снижения в апреле 2020 года объёма операций оплаты товаров и услуг в банке "Зенит" и по рынку в целом, не исключаем возможности временных изменений в тарифах в части комиссий по картам", — сказал зампред правления Дмитрий Юрин.

Крупнейший банк Татарстана "Ак Барс" ввел льготу по карточным переводам сроком на один месяц. "Чтобы поддержать своих клиентов в непростой ситуации "Ак Барс Банк" с 1 апреля отменил комиссию за переводы между физическими лицами в дистанционных каналах обслуживания. Теперь клиенты смогут бесплатно переводить средства на карты любого банка в России", — прокомментировал руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ильназ Ситдиков.

Некоторые банки давно не взимают плату за обслуживание карт при соблюдении ряда условий. В Промсвязьбанке без комиссии обслуживаются пенсионные карты, в том числе и карты для военных пенсионеров, карты, выданные в рамках зарплатных проектов. Для клиентов, которые поддерживают неснижаемый остаток и активно оплачивают картой покупки на определенную сумму плата за обслуживание расчетной карты также не взимается.

Большая часть клиентов Райффайзенбанка является держателями дебетовых карт, в рамках пакетов услуг есть ряд критериев (баланс или траты по картам), выполняя которые клиент получает бесплатное обслуживание. Кроме того, банк в марте запустил карту с бесплатным обслуживанием вне зависимости от каких-либо факторов. Сейчас именно ее открывают новые клиенты, поэтому для них вопрос отмены комиссии за обслуживание не актуален.

Для премиальных клиентов "Открытия" обслуживание любых карт уже сегодня осуществляется бесплатно. Что касается массовой эмиссии, в настоящий момент банк переводит карточные продукты на условия флагманской карты, ее обслуживание также бесплатно. В Газпромбанке сообщили, что кредитные карты в настоящее время не требуют оплаты комиссии за обслуживание для подавляющего числа клиентов.