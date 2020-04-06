МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. "Московский нефтехимический банк" (МНХБ) прекращает деятельность в связи с присоединением к "Джей энд Ти Банку", сообщается на сайте Банка России.

Отмечается, что в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 27 марта о прекращении деятельности МНХБ в связи с реорганизацией в форме присоединения к "Джей энд Ти Банку".

"На основании данного сообщения в книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 27 марта 2020 года деятельности Банк "МНХБ" ПАО", — говорится в сообщении.

"Джей энд Ти Банк" – небольшой московский банк, входит в структуру словацкой финансовой группы J&T. Согласно рейтингу РИА Новости, на 1 марта находился на 137-м месте в российской банковской системе, с активами в 23,1 миллиарда рублей. МНХБ занимал 305-е место, с активами в 2,58 миллиарда.