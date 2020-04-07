МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-марте текущего года выросла на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 218,652 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

При этом в марте Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 62,1 миллиарда рублей против 74,4 миллиарда рублей годом ранее.

ВКЛАДЫ

Средства физлиц в Сбербанке в первом квартале выросли на 2,4% — до 13,946 триллиона рублей на 1 апреля 2020 года, средства юрлиц — на 12%, до 7,448 триллиона рублей. Магазины опустеют к маю: в России назревает дефицит бытовой техники

Совокупный рост средств клиентов в марте составил 4,7%: средства юрлиц выросли на 7,9%, средства физлиц – на 3,1%, а без учета валютной переоценки — на 0,7% и 0,5% соответственно.

"Средства клиентов в марте показали положительную динамику, в том числе за счет более ранней выплаты заработной платы большинством компаний из-за объявления нерабочей недели с 29 марта по 5 апреля", — отмечает банк.

КРЕДИТЫ

Сбербанк в первом квартале нарастил кредитование населения на 3%, корпоративного сектора — на 7,7%, при этом объем кредитования в марте стал рекордным для этого месяца.

Кредиты населению по состоянию на 1 апреля текущего года выросли до 7,459 триллиона рублей с 7,244 триллиона рублей на 1 января. Объем кредитов юрлицам на 1 апреля увеличился до 14,356 триллиона рублей с 13,329 триллиона на начало года.

В марте банк выдал рекордный для этого месяца объем кредитов: частным клиентам — 315 миллиардов рублей, корпоративным клиентам — 1,15 триллиона рублей.