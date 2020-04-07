МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Выручка АФК "Система" по МСФО в четвертом квартале выросла на 2,7% — до 181,117 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль составила 26,837 миллиарда рублей против 200 миллионов рублей за аналогичный период 2018 года. Скорректированный показатель OIBDA снизился на 4,6% — до 52,742 миллиарда рублей.

Операционная прибыль упала в 3,5 раза, до 7,219 миллиарда рублей. Капзатраты составили 38,8 миллиарда рублей. Долговые обязательства корпцентра снизились на 15,3%, до 189,16 миллиарда рублей с 223,24 миллиарда в четвертом квартале 2018 года.

По итогам всего прошлого года выручка АФК "Система" составила 656,861 миллиарда рублей, увеличившись на 5,1%. Скорректированная чистая прибыль возросла в 47,9 раза, до 53,379 миллиарда рублей. "На показатель 2019 года повлиял результат продажи 100% акций "Лидер Инвеста" и его деконсолидации, публичного размещения 18,3% акций "Детского мира", деконсолидации и дальнейшей реклассификации", — поясняется в сообщении.

Скорректированный показатель OIBDA снизился за год на 0,9%, до 223,929 миллиарда рублей, на фоне негативного влияния слабой глобальной конъюнктуры на динамику этого показателя у ключевых непубличных активов (Segezha Group, агрохолдинг "Степь"). Капзатраты составили 117,6 миллиарда рублей.

Акции АФК "Система" выросли после публикации компанией финансового отчета за четвертый квартал по МСФО, свидетельствуют данные Московской биржи. К 11.10 мск акции АФК дорожали на 5,5%, ранее во вторник бумаги компании подскакивали на 5,7%, до 14,749 рубля – максимума с 10 марта. Индекс Мосбиржи при этом растет на 1,8%.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости, туризма, медицинских услуг и ряда других. Основной акционер АФК Владимир Евтушенков владеет 59,2% акций компании. В виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже — 14,8%.