МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Банк России мониторит ситуацию по взаимодействию банков с клиентами в сложный период, если будет видеть, что банки пользуются введенными мерами поддержки из-за коронавируса не по назначению, то будет реагировать, в том числе, через регулирование, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Накануне Альфа-банк сообщил, что временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии. При этом другие опрошенные РИА Новости крупнейшие банки вводить аналогичные меры не собираются.

"Мы мониторим ситуацию по взаимодействию банков с клиентами в сложный период. Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование. Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых — поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер. Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе, через регулирование", — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор вводил регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. "Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы", — подчеркнула глава ЦБ.