МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян с 30 марта по 5 апреля, которые в РФ были объявлены нерабочими для противодействия распространению коронавируса, сократились почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей — в среднем за неделю российская семья потратила на повседневные товары 3 376 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.

"На 14-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился почти в два раза и достиг отметки в 3 376 рублей. С 30 марта по 5 апреля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 3 068 рублей меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 904 рубля или на 21,1%", — говорится в исследовании.

При этом расходы с 30 марта по 5 апреля оказались ниже среднего значения за последний год на 25,4%, или на 1 151 рубль (на 25,4%). Кроме того, существенно снизилась частота походов в магазин: по сравнению с неделей 23-29 марта показатель уменьшился на 34,8%.

Директор по работе с клиентами "Ромира" Ксения Пайзанская, слова которой приводятся в релизе, отметила, что с 30 марта по 5 апреля доля людей, совершающих покупки товаров повседневного спроса, снизилась на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущей неделей.

"По мнению специалистов "Ромира", это говорит либо о достаточно четком соблюдении режима самоизоляции в стране, либо о совершенных ранее значительных закупках впрок. В любом случае, это негативно сказалось на динамике продаж ритейлеров. По нашим оценкам, динамика может снижаться и в дальнейшем", — добавила Пайзанская.