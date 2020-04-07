МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Ряд крупнейших российских банков в краткосрочной перспективе ожидает сокращения объема выдачи кредитных карт, при этом уже сейчас наблюдается снижение заявок на такой продукт, следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.

Так, в банке "Открытие" заявили, что не наблюдают существенного всплеска спроса на кредитные карты ни в отделениях, ни в digital-каналах банка. "В условиях неопределенности банки обычно ограничивают кредитование, в том числе в сегменте кредитных карт, поэтому в краткосрочной перспективе на рынке следует ожидать сокращения объема выдачи кредитных карт", — отметил начальник управления кредитных карт банка "Открытие" Федор Портных.

В Газпромбанке, по данным на конец марта и начало апреля, наблюдают снижение объемов заявок на кредитные карты, тогда как в еще в начале марта фиксировался их рост. После окончания или ослабления режима самоизоляции в Газпромбанке ожидают, что клиенты снова начнут активно обращаться за кредитными продуктами, в том числе за кредитными картами.

"Велика вероятность, что в данной ситуации банки будут вынуждены ужесточить требования к клиентам, что скажется на уровне одобрения клиентов и размерах предоставляемых кредитных лимитов", — отметили в кредитной организации.

Директор департамента розничного кредитования Промсвязьбанка Андрей Точеный в свою очередь заявил, что банк сохраняет взвешенный подход к оценке заемщиков, который позволяет "формировать качественный кредитный портфель", а при установлении лимита индивидуально рассматривается каждая заявка. Кроме того, в ПСБ не наблюдают изменения спроса на кредитные карты.

Между тем в банке "Санкт-Петербург" и вовсе указывают, что на фоне текущей ситуации россияне стали чаще обращаться за кредитными картами – по данным банка, "спрос вырос на 12%". "Для клиента это "запасной кошелек", при правильном использовании которого можно обойтись без уплаты процентов в течение льготного периода. Ожидаем, что данная тенденция сохранится в ближайшие месяцы", — сказал директор департамента продуктов банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев. При этом, по его словам, по суммам лимитов, которые запрашивают клиенты, увеличения не прослеживается.