МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Совет директоров банка "Санкт-Петербург" 8 апреля рассмотрит возможность обратного выкупа акций и обсудит рекомендации по дивидендам за 2019 год, говорится в сообщении кредитной организации.

"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: о рекомендациях по размеру дивидендов за 2019 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о приобретении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург"", — сказано в сообщении.

Также совет директоров рассмотрит возможность уменьшения уставного капитала путем погашения приобретенных акций для включения этого вопроса в повестку годового общего собрания акционеров.

В октябре 2018 года набсовет банка "Санкт-Петербург" утвердил план мероприятий по утроению рыночной капитализации до конца 2020 года, в рамках которого как минимум два раза в год будет рассматривать вопрос об обратном выкупе акций.