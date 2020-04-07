МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Банк России советует россиянам, которые не могут воспользоваться коронавирусными кредитными каникулами из-за превышения кредитом предельного размера, обратиться за индивидуальной программой реструктуризации в банк, а ипотечным заемщикам — воспользоваться законом об ипотечных каникулах, говорится в материалах регулятора.

Россияне, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом в стране, теперь могут гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам. Претендовать на льготный период могут заемщики, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году. Однако воспользоваться отсрочкой можно будет только, если сумма кредита не превышает определенно порога. Так, кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей, потребкредитам до 250 тысяч рублей, автокредитам до 600 тысяч рублей и кредитным картам с лимитом не более 100 тысяч рублей.

"В случае если размер кредита или займа превышает максимальный, по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, но гражданин не может продолжать платить по кредиту, ему следует обратиться к кредитору индивидуально с просьбой о реструктуризации: отсрочке платежей, уменьшении суммы платежей и тому подобное", — рекомендует Банк России.

"В случае возникновения затруднений с обслуживанием долга по ипотечным кредитам в сумме, превышающей 1,5 миллиона рублей, заемщику рекомендуется воспользоваться возможностями, которые дает закон об ипотечных каникулах, действующий с 2019 года", — сказано в материалах.

Регулятор напомнил, что закон дает возможность россиянину в сложной жизненной ситуации получить отсрочку платежей на срок до 6 месяцев или снизить размер платежей. При этом можно реструктуризировать ипотеку на 15 миллионов рублей, заемщику необходимо подтвердить снижение дохода за два месяца, предшествующих дате подачи заявления, по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующие 12 месяцев. Кроме того, в этом случае сроком начала кредитных каникул может быть дата на два месяца раньше даты обращения с требованием к кредитору.

В ЦБ подчеркнули, что в нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям — перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента — в соответствии с рекомендациями Банка России.