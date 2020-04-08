МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's в условиях распространения коронавируса и обвала цен на нефть понизило прогноз по банковской системе РФ до негативного со стабильного, говорится в отчете агентства.

"Мы изменили прогноз по банковской системе России на следующие 12-18 месяцев со стабильного на негативный. Прогноз отражает наше мнение о том, что вспышка коронавируса и недавний обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность и нанесут ущерб качеству активов и прибыльности банков", — говорится в документе.

Так, по мнению агентства, операционная среда для кредитных организаций в стране ухудшится, поскольку экономический рост "практически остановится". "Рост ВВП России в 2020 году маловероятен из-за низких цен на нефть и повсеместного закрытия бизнесов в целях ограничения социальных контактов и сдерживания эпидемии коронавируса", — отмечает агентство.

"Прибыльность банков ухудшится и едва ли останется положительной для всех участников банковского сектора. Основными негативными факторами станут рост кредитных потерь и снижение чистой процентной маржи… Несмотря на некоторое ожидаемое сокращение депозитной базы, Moody's считает, что существующих источников фондирования будет достаточно для финансирования кредитной деятельности банков", — отмечается в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 8672 в 81 регионе, всего скончались от болезни 63 человека.