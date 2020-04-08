МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом, сообщила пресс-служба второго по величине российского банка.

"По ипотеке: максимальная сумма полученного кредита клиента в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 8 миллионов рублей, в других регионах – 3 миллиона рублей. Старт приема заявок – 20 апреля. По кредитам наличными: до 2 миллионов рублей. Старт приема заявок – 9 апреля. По автокредитам: до 1,5 млн рублей. Старт приема заявок для участия в программе – 8 апреля", — приводит пресс-служба максимальные суммы первоначального займа в зависимости от типа кредита.

Россияне, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом, теперь могут гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам. Претендовать на льготный период могут заемщики, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году. Постановлением правительства РФ утверждены максимальные суммы кредитов для такого требования: по ипотеке — 1,5 миллиона рублей, по автокредитам — 600 тысяч рублей, по потребкредитам — 250 тысяч рублей, по кредитным картам — 100 тысяч рублей.

Закон, принятый в целях поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса, вступил в силу 3 апреля. Согласно документу, кредитные каникулы предоставляются на срок до шести месяцев по ссудам, полученным до вступления закона в силу. За каникулами можно обратиться один раз, в период до 30 сентября 2020 года.