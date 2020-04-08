МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Сбербанк с 9 апреля переводит все свои отделения на стандартный режим работы, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

В начале апреля кредитная организация сообщила, что ее отделения с 6 по 30 апреля будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику.

"Качество обслуживания клиентов и их комфорт, тем более в такой непростой период, как сейчас, стоят для нас на первом месте. Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом", — приводятся в сообщении слова первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Обслуживание юридических лиц также будет осуществляться по стандартному графику, добавили в банке. Отмечается, что банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения потребностей жителей страны в финансовых услугах.

При этом банк по-прежнему рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения коронавирусом.