МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Молодые россияне в возрасте до 23 лет чаще других копят деньги: почти половина из них имеет сбережения, свидетельствуют результаты исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

"Почти каждый второй респондент в возрасте от 18 до 23 лет (49%) заявил о наличии сбережений. Для сравнения: среди опрошенных 24-39 лет деньги откладывают только 35,3%, среди россиян от 40 до 54 лет — 32,3%, а среди респондентов старше 55 лет — 31,8%", — говорится в исследовании.

Треть опрошенных молодых россиян (32,3%) хранит деньги дома в рублях, и это самая большая доля респондентов, предпочитающих такой способ сбережения, указали эксперты. "Представители поколения Z реже других хранят свои деньги на банковских вкладах: депозиты держат 44,6% респондентов в возрасте от 18 до 23 лет, тогда как в других возрастных группах вкладчиков — от 50% до 74%", — отмечается в исследовании.

Аналитики пояснили, что молодые россияне находят деньги для сбережений в том числе потому, что отказываются от кредитов. В этой возрастной категории самая высокая доля тех, у кого нет текущих обязательств перед банками (58,5%), тогда как в возрастной категории от 24 до 39 лет кредитов нет у 39%, в категории от 40 до 54 лет — у 41,6%, в категории от 55 лет — у 56,2%.

При этом молодые люди отказываются, в том числе, от покупки собственного жилья в ипотеку, предпочитая снимать квартиру. По данным исследования, четверть респондентов в возрасте до 23 лет сказали, что были бы готовы всегда снимать квартиру.