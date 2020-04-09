МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Банк России рекомендует банкам назначать годовые собрания акционеров на конец августа-сентябрь 2020 года, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России рекомендует финансовым организациям назначать годовые общие собрания, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа-сентябрь 2020 года. Тем организациям, которые уже назначили годовое общее собрание на дату до 30 июня, регулятор предлагает рассмотреть возможность изменения срока его проведения", — говорится в сообщении.

ЦБ также отмечает, что решение об изменении даты проведения годового собрания должно приниматься тем же органом, что и первоначальное решение о его созыве, а акционеры (участники) незамедлительно должны быть уведомлены об изменении даты.

По мнению регулятора, перенос срока годового собрания предоставит дополнительное время для должной подготовки к нему, в том числе завершения составления и аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО, в условиях вынужденных ограничительных мер.

Сбербанк изначально планировал провести годовое собрание акционеров 24 апреля в заочной форме, однако из-за распространения в стране коронавируса решил перенести дату собрания на 26 июня. ВТБ запланировал годовое общее собрание акционеров на 3 июня, а банк "Санкт-Петербург" — на 27 мая.