МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам выплачивать дивиденды за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала на среднесрочную перспективу, сообщается на сайте ЦБ.

Как отмечает регулятор, банкам необходимо провести дополнительный анализ обоснованности распределения прибыли в 2020 году с учетом текущей экономической ситуации и показателей финансовой устойчивости организации в различных сценариях.

"Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год следует только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу", — говорится в сообщении.