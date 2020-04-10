МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Глава криптодеривативной биржи BitMEX Артур Хейс прогнозирует резкий рост цены биткоина до конца текущего 2020 года. При этом в рассылке биржи для клиентов он написал, что не исключает и возможности нового падения цены криптовалюты на 60% — до минимума $3000.

Хейс уверен, что стоимость биткоина поднимется до отметки в $20 000 в текущем году.

"Когда SPX снова протестирует 2000, ждите волатильности во всех классах активов. Но моей целью на конец 2020 года остается $20 000", — пишет он.

Напомним, что 12 марта, всего за несколько часов до начала резкого падения курса главной криптовалюты, глава биржи написал, что самым болезненным для участников рынка может оказаться падение биткоина в зону $6000-7000. Тогда возможность провала к $3000 эксперт отрицал. После на торгах биткоин установил локальный минимум на отметке в $3800, сразу за этим торги на бирже были резко приостановлены: причиной стали DDoS-атаки.

Резкий рост цены биткоина прогнозировал ранее и другой эксперт рынка — член совета директоров Bitcoin Foundation Бобби Ли высказывался о том, что эта криптовалюта будет стоить $20 000 к концу 2020 года. После этого, считает Ли, биткоин достигнет $25 000.