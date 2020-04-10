МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 8 апреля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 60 миллионов долларов против притока в 40 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций за отчетную неделю составили 60 миллионов долларов по сравнению с притоками в 40 миллионов долларов неделей ранее", — говорится в обзоре.