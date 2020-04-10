МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Сейчас, на фоне роста санаций в банковский сектор РФ, главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский ожидает роста отзывов лицензий кредитных организаций. Об этом он рассказал в интервью "Ведомостям".

По словам банкира, "это произойдет совершенно точно".

Верхошинский считает, что в настоящее время в российских экономических условиях для поддержания высокой конкуренции, а также для определенного уровня качества обслуживания клиентов, стране достаточно 100 банков.

Он добавляет, что в последнее время наметился "позитивный процесс оздоровления сектора". как следствие таких изменений банкир называет сокращение числа банков с 700 почти в два раза.

"Кризисные явления только ускорят очистку банковского сектора: мелкие банки, банки-монолайнеры, те региональные банки, которые ведут свою деятельность на грани,- их всех ждет непростое время. Этот кризис приведет к дополнительной консолидации сектора. Вопрос — через год или через полгода, но это будет обязательно",- отметил он.