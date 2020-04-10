МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ купил у ЦБ контрольный пакет в размере 50% акций Сбербанка за счет средств ФНБ на сумму 2,139 триллиона рублей, по 189,44 рубля за акцию, говорится в сообщении министерства.

Минфин сообщил, что приобрел у ЦБ РФ обыкновенные акции публичного акционерного общества "Сбербанк России" за счет средств Фонда национального благосостояния: приобретены 11 миллиардов 293 миллионов 474 тысячи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк" (50% от общего количества акций данной кредитной организации).

"Сделка осуществлена по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО "Московская биржа" за период с 9 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года, составившей 189,44 рублей за одну акцию. Сумма сделки составила 2 139 435,71 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Банк России временно оставил у себя одну акцию Сбербанка для заключения акционерного соглашения с российским правительством, передаст ее кабмину в соответствии с договором не позднее 6 мая текущего года, говорится в сообщении регулятора. "Передача оставшейся у Банка России 1 акции будет осуществлена в соответствии с договором не позднее 06 мая 2020 года. Сохранение одной акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между Банком России и правительством Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин в середине марта подписал пакет законов, касающихся покупки правительством за счет средств ФНБ принадлежащего ЦБ пакета обыкновенных акций Сбербанка. Выкуп акций у ЦБ должен был пройти по средневзвешенной цене за период, предшествующий этой сделке, который не может быть больше 30 дней. Банк России сможет оставить от сделки 300 миллиардов рублей.

Банк России и Минфин 19 марта заявили о начале конвертации валюты из Фонда национального благосостояния в рамках сделки по покупке правительством доли Банка России в Сбербанке. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщал, что закрытие сделки ожидается в начале апреля.