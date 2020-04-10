МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Количество банков в РФ продолжит сокращаться в 2020 году, при этом по объективным экономическим причинам игроки будут уходить с рынка чаще, чем в предыдущие годы, такое мнение РИА Новости высказала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

По ее словам, благодаря ужесточению в последние несколько лет регуляторных требований к банкам как в части достаточности капитала, так и качества активов, российские банки намного более устойчивы к неблагоприятным экономическим условиям, чем в 2008-2009 и 2014-2015 годах. В первую очередь это касается девалютизации баланса банков и применения повышенных коэффициентов по розничным кредитам, что сдерживало рост принимаемых кредитных рисков и "резервировало" капитал.

"В то же время мы ожидаем продолжения сокращения количества кредитных организаций в этом году. Игроки будут уходить с рынка по объективным экономическим причинам чаще, чем в предыдущие годы, кроме того, также будут иметь место случаи, связанные с выявлением нарушений закона", — отметила Носова.

По ее словам, ухудшение экономических условий в первую очередь находит отражение в снижении реальных доходов населения, а также выручки предприятий малого и среднего бизнеса. "Насколько серьезным будет изменение экономической среды, будет зависеть от длительности введенного в стране карантина, скорости восстановления потерянных бизнесом позиций, а также от мер поддержки со стороны государства", — указала эксперт.

Глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин в свою очередь считает, что из-за негативного влияния пандемии на экономику РФ в целом и на финансовый сектор в частности, "в обозримом будущем вполне можно ожидать роста санаций и отзывов лицензий кредитных организаций". "Но, скорее всего, регулятор в ближайшие месяцы не будет предпринимать активные действия в этой области, так как нужно время для оценки негативных последствий", — отметил эксперт.

А в рейтинговом агентстве НКР не пересматривали свой прогноз по отзывам лицензий в 2020 году и по-прежнему ожидают, что лицензий лишатся 25-30 кредитных организаций, что даже несколько меньше 2019 года. Кроме того, по данным агентства, еще несколько банков сдадут лицензии вследствие добровольных ликвидаций и реорганизаций.

"Нынешний кризис для банков будет в краткосрочной перспективе отчасти купирован действиями ЦБ, который позволил банкам не ухудшать оценку финансового положения и обслуживания долга заемщиков. В долгосрочной перспективе оценка сейчас затруднена, поскольку никто сейчас не в состоянии спрогнозировать глубину и продолжительность глобальных проблем из-за пандемии COVID-19", — заявил старший управляющий директор НКР Александр Проклов.