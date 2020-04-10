МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ усиливает поддержку россиян с ипотечными кредитами и приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул для Москвы до 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока — до 3 миллионов рублей, а для остальных субъектов – до 2 миллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"В среду президент провёл селекторное совещание с главами регионов, где озвучил новые меры поддержки, дал конкретные указания правительству. И ряд поручений мы уже выполнили. Одно из них касается ипотеки. Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Мной подписано соответствующее постановление", — сказал Мишустин.

По его словам, чтобы помочь гражданам в текущей ситуации, правительство повышает уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту.

"Причём он учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, ведь не везде квартиры стоят одинаково. Так, для Москвы, где жильё, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, – 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов Российской Федерации – 2 миллиона рублей", — отметил Мишустин.