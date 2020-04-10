МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Больше половины российских граждан не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за правительственных лимитов на данную опцию. Им предстоит выбрать один из трех вариантов: объявить себя банкротом, молча перестать платить по долгам или рефинансировать займы, чтобы отсрочить выплаты. Юристы рекомендуют выбрать банкротство, так как остальные два варианта еще больше затянут петлю на шее заемщика.

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕТ

10 млн россиян могут остаться без работы уже к концу апреля из-за вынужденных выходных, — прогнозирует Центр макроэкономического анализа и долгосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Только в Москве и области в зоне риска находятся свыше 1 млн человек из 7,4 млн работающих. Больше всего могут пострадать сотрудники сферы торговли — остановка производства может привести к увольнению до 400 тыс. человек. Рестораны, бары и кафе могут сократить до 180 тыс. сотрудников. В здравоохранении потери могут составить до 80 тыс. человек.

Уменьшение зарплат может коснуться половины всех работающих граждан. Каждая пятая организация уже урезала выплаты, а 35% обещают сделать это в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, который провел Центр стратегических разработок (ЦСР).

Потеря заработка может поставить под вопрос возможность выплаты кредитов, которые, согласно опросу ВЦИОМ, есть у каждой второй семьи в России.Гражданам пообещали кредитные каникулы, и даже прописали это законодательно. Однако воспользоваться отсрочкой на полгода смогут только граждане, у которых официальный доход снизился на 30%, а размер кредита ограничен конкретными суммами.

Так, согласно распоряжению правительства, для потребительских кредитов верхняя планка установлена на уровне 250 тысяч рублей. Для автокредитов потолок составляет 600 тысяч рублей, для ипотеки — 1,5 миллиона рублей.

"Две трети ипотечников, половина автокредитов и 30% потребзаймов не попадают под "кредитные каникулы", — посчитал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

По данным Национального бюро кредитных историй, в конце 2019 года средний размер ипотеки превысил 2,38 миллиона рублей, а средний размер автокредита в России составлял 800 тысяч рублей. В Москве на приобретение авто в банках занимали свыше 1,1 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 950 тысяч, в Новосибирске – 750.

"Установленный властями порог отсечения не учитывает интересы жителей 29 субъектов РФ, включая Москву и область, Санкт-Петербург и область, Татарстан, Башкортостан, Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Самарскую, Тульскую, Саратовскую, Челябинскую, Ульяновскую области, Краснодарский, Пермский и Красноярский край и другие", — говорит Янин.

БЕГАТЬ ОТ БАНКОВ — НЕ ВАРИАНТ

Что будут делать россияне, не получившие права на кредитные каникулы, пока не никто не знает. В лучшем положении оказались ипотечники — для них еще в прошлом году был принят щадащий закон «об ипотечных каникулах» — 76-ФЗ, вступивший в силу 1 августа 2019 года. Он позволяет заемщику с неограниченной суммой кредита в любой момент обратиться в банк с требованием приостановить или снизить выплаты на срок до полугода.

"Тем, кто не может платить по ипотеке, советую обращаться к банкам с просьбой об отсрочке на основании именно этого закона", — говорит Янин. Там не только нет ограничений по размеру займа, но прописано больше ситуаций, которые дают право просить отсрочку: заемщик потерял работу и зарегистрирован в качестве безработного гражданина, получил инвалидность 1-2 группы, оказался временно нетрудоспособным со сроком более 2 месяцев, его ежемесячный доход был снижен на 30 %, в семье родился ребенок или появились другие иждивенцы. Это удобно тем, кто получает зарплату в конверте и доказать снижение дохода не могут, отмечают юристы.

Эксперты прогнозируют, что большинство заемщиков, потерявших из-за карантина возможность платить по потребительским и автокредитам понадеются на авось и просто перестанут платить по кредитам. И это худший из возможных вариантов.

"Если у вас ничего нет: ни доходов, ни имущества, то судебный пристав составит акт о невозможности исполнить решение суда,- говорит Янин. — Но в дальнейшем будет непросто: все банковские счета будут арестованы, деньги вы сможете получать только в конверте и вас не выпустят заграницу, пока долг не будет погашен. А гасить его надо будет с процентами, пенями и штрафами".

Часть заемщиков примет решение рефинансировать свои кредиты – перекредитовываться в другом банке, чтобы отсрочить выплаты в надежде на скорое улучшение ситуации. Но это, по мнению Дмитрия Янина, тоже сейчас плохое решение проблемы. «Вы только увеличите срок кредита и затраты на его обслуживание. Вам могут навязать новую страховку, дополнительные платежи, процентная ставка может оказаться выше», — подчеркивает юрист.

Можно попробовать договориться с банком в частном порядке от реструктуризации долга.

"Кредитные учреждения и раньше в большинстве своем охотно шли на уступки, если заемщик попадал я тяжелую финансовую ситуацию. Банку выгодней немного потерпеть с выплатой процентов и основного тела кредита, или снизить величину этих выплат, нежели относить данную задолженность к категории просроченных. Ведь под просрочку приходится создавать дополнительные резервы, она негативно сказывается на качестве кредитного портфеля, что в свою очередь может повлиять на рейтинги кредитора", — говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

При этом он отмечает, что в данный момент не все банки смогут пойти навстречу клиенту – у многих из них большие финансовые проблемы. «Но все же попробовать стоит – это при любом раскладе лучше попыток игнорировать кредитора», — советует эксперт.

БАНКРОТСТВО — ЗАКОННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ

Лучшим вариантом для тех, у кого денег нет и не предвидится, юристы считают личное банкротство. Оно даст возможность законно освободиться от кредитного бремени: не бегать от судебных приставов и коллекторов и не влезать в новые непосильные долги. Правда, этот вариант связан с существенными затратами. За услуги арбитражного управляющего (а пользоваться ими обязательно) надо платить 25 тысяч рублей, за объявление себя банкротом в СМИ (тоже обязательно) – еще 25 тысяч.

Сумма увеличивается, если надо улаживать проблемы с несколькими кредиторами или речь идет об особо крупных долгах. К тому же перед тем, как подать заявление о добровольном банкротстве в суд, многие граждане советуются с юристами и различными консультантами, что тоже не бесплатно.

На банкротство приходится тратить не только деньги, но и время. В самых простых случаях — шесть-восемь месяцев. Нередко все растягивается на год, а то и два. Главная причина задержек — суды, требующие от арбитражных управляющих выискивать активы для реализации. Предельные сроки законом не установлены, тут все зависит от судьи.

Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)", упрощающие процедуру признания гражданина банкротом. Согласно документу, россияне, чьи долги не превышают пятистя тысяч рублей, смогут уладить проблемы с кредиторами без дополнительных расходов. Но пока закон окончательно не принят.

Тот, кто решится признать себя банкротом, должен понимать, что его имущество (кроме единственного жилья) отберут в счет оплаты долгов – автомобиль, дачу, загородный участок. Даже если это имущество записано не на самого банкрота, а на его жену или других родственников, которым он менее чем за три года его подарил.

"Если автомобиль или земельный участок оформлены на другого человека (мужа или жену), но приобретались в браке, то они будут проданы с молотка, половина денег пойдет в счет погашения долга, а другая половина будет выплачена родственнику-небанкроту, — объяснила агентству "Прайм" партнер МКА "Солдаткин, Зеленая и Партнеры" Ольга Зеленая. Она также не советует продавать имущество перед тем, как идти на процедуру банкротства — все сделки, совершенные в течение года перед подачей заявления о банкротстве, будут признаны недействительными.

Эксперты надеются, что банками и правительством будут предложены дополнительные меры по урегулированию проблем с долгами.

"Очевидно, что какие-то меры по пролонгации, рефинансированию, возможно, по субсидированию процентной ставки, будут предложены как банками, так и Правительством. Но пока механизм до конца не ясен. Остается только догадываться", — говорит генеральный директор New Riga Finance Club Василий Коновалов.