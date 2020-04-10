МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей.

Правительство уже получило 50% акций Сбербанка, однако одна акция по-прежнему остается у Банка России. Регулятор пояснил, что это нужно для заключения акционерного соглашения между правительством и ЦБ и пообещал передать акцию не позднее 6 мая.

КАК МИНФИН И ЦБ СБЕРБАНК ДЕЛИЛИ

Первая информация о переговорах по передаче ЦБ акций Сбербанка кабмину появилась в декабре прошлого года. Тогда первый зампред регулятора Сергей Швецов назвал это всего лишь слухами, которые уже "ходят 20 лет". Однако министр финансов Антон Силуанов позже подтвердил факт переговоров и заявил, что речь идет о выкупе правительством акций Сбербанка.

Причиной переговоров стал конфликт интересов. Банк России одновременно совмещал роли регулятора, надзорного органа и контролирующего акционера Сбербанка. Продажа акций позволила снять вопросы в отношении такого конфликта интересов.

Анонсировали сделку в феврале. Тогда стороны объявили, что пакет акций Сбербанка будет приобретен за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих 7% ВВП России. Часть полученных от сделки средств ЦБ сможет оставить у себя, остальное вернет в казну. Так, правительство получит возможность увеличить доходы бюджета, что позволит профинансировать новые задачи, поставленные в послании президента, без нарушения бюджетного правила.

Однако в марте на фоне возросшей волатильности на финансовых рынках изначальные параметры сделки претерпели изменения. Оферту миноритариям, которую должен был объявить Банк России, решено было заменить на акционерное соглашение, которое должно гарантировать неизменность управления банком.

ЦЕНА ВОПРОСА

Банк России и Минфин 19 марта заявили о начале конвертации валюты из Фонда национального благосостояния в рамках сделки по покупке правительством доли Банка России в Сбербанке.

Покупка акций была проведена по 189,44 рубля было приобретено 11 миллиардов 293 миллиона 474 тысячи обыкновенных акций банка. Цена одной акции рассчитывалась как средневзвешенная цена обыкновенных акций по итогам торгов на Московской бирже за 30-дневный период с 9 марта по 7 апреля.

Согласно закону, Банк России сможет оставить у себя 300 миллиардов рублей от сделки, а остальное перечислит в бюджет по установленному правительством графику.

"Мы оставим ровно столько, сколько полагается по закону. Мы по закону, напомню, зачисляем в собственный доход 300 миллиардов рублей и еще 200 миллиардов рублей сможем использовать на покрытие своих убытков от продажи санированных банков", — напомнила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.