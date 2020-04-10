МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. ВЭБ.РФ в период с 25 марта по 9 апреля 2020 года выдал транши на общую сумму 16,8 миллиарда рублей для реализации значимых проектов, говорится в сообщении госкорпорации. Также за этот период были предоставлены гарантии более чем на 8,7 миллиарда рублей. Всего с начала этого года корпорация направила в экономику страны более 111 миллиардов рублей.

"Эти инвестиции ВЭБ.РФ позволяют продолжить реализацию приоритетных проектов для экономики России в промышленности, в том числе в газохимической, инфраструктуре, включая портовую, цифровой экономике. Ряд проектов финансируется с использованием механизмов Фабрики проектного финансирования. Таким образом ВЭБ.РФ в партнерстве с коммерческими банками обеспечивает приток инвестиций в экономику, продолжает выполнять свои обязательства перед партнерами, клиентами – обеспечивает выдачу средств согласно одобренному графику, в срок. Главная наша задача — это эффект для экономики", — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Среди проектов, на которые направлены средства института развития — строительство горно-металлургического комбината и освоение Удоканского месторождения меди, строительство в морском порту Ванино в бухте Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля, а также создание единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров в России.

ВЭБ.РФ также предоставил очередной транш для строительства четырех заводов по энергетической утилизации ТКО в Московской области и на разработку проектной документации в рамках проекта по переработке этаносодержащего газа в Усть-Луге. ВЭБ.РФ также профинансировал расходы по разработке проектной документации в рамках освоения Томторского редкометалльного месторождения, одного из крупнейших в мире.

Среди проектов, получивших очередное финансирование от ВЭБ.РФ — строительство инновационного технопарка "Казбек" в Чеченской Республике.