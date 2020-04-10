Чистая прибыль банка "Возрождение" по МСФО в 2019 году составила 5,064 млрд рублей
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Возрождение" по МСФО в 2019 году составила 5,064 миллиарда рублей после убытка в 8,034 миллиарда годом ранее, следует из отчета кредитной организации.
Чистые процентные доходы банка за отчетный период снизились на 12,5%, до 9,21 миллиарда рублей.
По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, "Возрождение" на 1 марта занимал 35-е место в банковской системе РФ.
https://1prime.ru/finance/20200410/831244204.html