МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Возрождение" по МСФО в 2019 году составила 5,064 миллиарда рублей после убытка в 8,034 миллиарда годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка за отчетный период снизились на 12,5%, до 9,21 миллиарда рублей.

По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, "Возрождение" на 1 марта занимал 35-е место в банковской системе РФ.