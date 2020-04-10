МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российские страховые компании отмечают заметный рост сборов через онлайн-канал, а также обращений клиентов за дистанционным урегулированием страховых случаев после того, как значительная часть граждан и многие офисы страховщиков перешли на удаленную работу.

Так, например, "Согаз" фиксирует рост премий, собранных за первую выходную неделю в онлайне, более чем на треть. "АльфаСтрахование" сообщила о похожем росте онлайн-урегулирований — их доля выросла более чем на 40%.

В компании МАКС в последнюю неделю марта и первую неделю апреля отметили существенный рост сборов через сайт – на 50%. Как рассказал РИА Новости директор по информационным технологиям страховщика Александр Горяинов, это связано не только с коронавирусом и самоизоляцией, март-апрель исторически являются периодом роста продаж. Однако все еще остаются проблемы, которые сдерживают онлайн-продажи.

"Во-первых, это требования 115-ФЗ, согласно которым невозможно заключать договоры с премией более 15 тысяч рублей, при том что стоимость отдельных полисов ОСАГО превышает 20 тысяч рублей. Во-вторых, до сих пор действует законодательный запрет работы агентов в электронном канале продаж. Эти вопросы уже проработаны страховым сообществом и в качестве предложений направлены в соответствующие государственные органы", — рассказал Горяинов.

В "Ингосстрахе" фиксируют разнонаправленную динамику по сборам в разных видах страхования через сайт.

"Например, продажи на сайте полисов ОСАГО и каско росли примерно на 50%, комплексного ипотечного страхования и страхования имущества физических лиц остались на уровне аналогичного периода прошлого года, а страхования выезжающих за рубеж снизились на 50% по понятным причинам", — сообщил агентству начальник управления интернет-продаж компании Евгений Демидов.

Между тем, компания "Согласие" подсчитала, как изменилась ситуация с урегулированием конкретно в автостраховании в связи с тем, что многие россияне сейчас остаются дома и не пользуются личными автомобилями. В среднем через приложение компании по каско заявляют 250 событий в месяц, а в марте это число выросло на 21%.

Однако в первую нерабочую неделю из-за самоизоляции количество обращений по каско снизилось – оно было на 38% меньше, чем неделей ранее. По ОСАГО компания получила на той неделе в 3 раза меньше заявлений, чем годом ранее, – почти 600 штук.