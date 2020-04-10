МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Нерезиденты в период с 3 по 9 апреля уменьшили продажи облигаций федерального займа (ОФЗ), объем их вложений снизился на 5,2 миллиарда рублей, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"В период с 3 по 9 апреля нерезиденты уменьшили объем продаж на рынке ОФЗ. Объем их вложений на счетах иностранных депозитариев в НРД снизился на 5,2 миллиарда рублей, доля на конец недели составила 31% (на предыдущей неделе продажи составили 20,2 миллиарда рублей). Доходности ОФЗ продолжили снижение по всей длине кривой (в среднем на 23 базисных пункта)", — говорится в обзоре.

Также нерезиденты с 3 по 9 апреля продали валюты на 200 миллионов рублей.

"Иностранные инвесторы постепенно прекращают выход из российских активов. В последние 5 рабочих дней (с 3 по 9 апреля) нерезиденты выступали нетто-продавцами валюты. Всего за период ими было продано валюты на сумму, эквивалентную 0,2 миллиарда рублей. В предыдущий период (с 27 марта по 2 апреля), наоборот, наблюдались покупки валюты данной группой инвесторов на сумму, эквивалентную 18,3 миллиарда рублей", — говорится в обзоре регулятора.

В целом на рынках наблюдалось продолжение восстановления основных индикаторов, снижение волатильности, первые признаки возвращения спроса иностранных инвесторов, оценили эксперты ЦБ. "Рубль укрепился на фоне новостей о возможном согласованном странами-экспортерами снижении добычи нефти. Дополнительную поддержку рублю оказывают продажи Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также конверсия средств ФНБ, полученных Банком России по итогам продажи пакета акций ПАО "Сбербанк" правительству РФ", — говорится в обзоре.

Экономическая активность в России сохраняется на пониженном уровне, при этом потребительская пошла на спад на фоне ограничительных мер из-за коронавируса.

"Оперативные данные на начало апреля подтверждают сохранение экономической активности на пониженном уровне. После разового всплеска потребления в середине марта к апрелю потребительская активность населения быстро пошла на спад в условиях действия ограничительных мер, которые необходимы для минимизации потерь от эпидемии коронавируса", — сказано в документе.

Кредитование населения банками в марте выросло на 1,9%.

"В конце марта сохранялся повышенный спрос на кредиты, и темпы банковского кредитования существенно ускорились: по предварительным оценкам Банка России, кредиты юридическим лицам – резидентам за март выросли на 2,5%, а физическим лицам – резидентам – на 1,9% (+0,1 и +1,2% в феврале соответственно)", — сказано в материалах.

Ранее в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что кредитная активность компаний в марте могла быть связана с необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки для оплаты текущих затрат, особенно во время нерабочей недели, а также с ожиданиями, что банки в дальнейшем будут более консервативны в выдаче кредитов.

При этом системно значимые банки страны получили от граждан уже 107,1 тысячи заявлений на кредитные каникулы на фоне коронавируса, но доля удовлетворения этих заявок остается низкой.

Банк России провел мониторинг кредитных организаций по результатам проведения ими реструктуризации задолженности граждан за период с 20 марта по 7 апреля.

"В адрес системно значимых кредитных организаций от заемщиков поступило 107,1 тысячи заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции: из них 84,2 тысячи (79%) по потребительским кредитам, 22,9 тысячи (21%) по ипотечным кредитам", — говорится в документе.