МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Граждане приобретают финансовую грамотность и начинают жить по средствам зачастую уже в период процедуры банкротства, а не ранее, поделился наблюдением директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Кирилл Ноготков на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".

"К сожалению, люди получают финансовую грамотность уже находясь в процедуре банкротства, а не заранее", — отметил он.

Эксперт пояснил, что арбитражные управляющие много времени вынуждены проводить, объясняя банкротам то, как в принципе начисляются налоги, пени, проценты, как делится имущество и тому подобное.

"После банкротства люди начинают жить по средствам, приобретают финансовую грамотность", — констатирует Ноготков.