МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число заявлений о просрочках платежей от российского бизнеса в марте выросло на 70% по сравнению с февралем на фоне пандемии коронавируса, рассказали РИА Новости в международной страховой компании Coface, специализирующейся на торговом страховании и управлении рисками.

Как отмечают эксперты страховщика, сначала вспышка заболевания вызвала перебои лишь в относительно небольшом количестве международных торговых цепочек. Однако, став глобальной, пандемия привела к простою производств и перебоям поставок по всему миру.

"В марте мы отметили резкое ухудшение платежной дисциплины российского бизнеса. Число поступающих нам заявлений о просрочках платежей выросло сразу на 70% по сравнению с февралем", — рассказал коммерческий директор Coface Россия Алексей Фомичев.

Пандемия и связанные с ней карантинные меры приведут к росту числа банкротств в мире, считают в компании. По подсчетам страховщика, число банкротств может вырасти на 25% по итогам года. Конкретно в России, по мнению Фомичева, большинство банкротств и платежных дефолтов придется на конец второго квартала и начало третьего.

"Когда речь заходит о влиянии пандемического кризиса на российский рынок, экономисты часто отмечают проблему кризиса предложения — многие предприятия вынуждены простаивать либо из-за введенного властями РФ карантина, либо из-за перебоев в международных цепочках поставок. На наш взгляд, гораздо более существенным ударом для отечественного рынка станет кризис потребительского спроса", — отметил Фомичев.

Наконец, эксперты Coface прогнозируют, что в этом году мировая экономика впервые с 2009-го уйдет в рецессию: глобальный ВВП сократится на 1,3%, а объем международной торговли снизится на 4,3%. В России, как прогнозирует Coface, ВВП сократится на 1,1%. Для сравнения: ВВП Германии, по прогнозам компании, может упасть на 6,7%, Франции и Испании — на 6,8%, Великобритании — на 6,1%, а Италии — сразу на 8,2%.