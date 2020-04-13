МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России разъяснил порядок работы регистраторов на рынке ценных бумаг (реестродержателей) до конца апреля в связи с удаленным форматом работы из-за рисков распространения коронавирусной инфекции, следует из письма регулятора в ответ за запрос Национальной финансовой ассоциации (НФА) — эти документы есть в распоряжении РИА Новости.

"На период действия указа президента (РФ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции" – ред.) регистраторам рекомендуется обеспечивать проведение операций и корпоративных действий эмитентов, перенос сроков по которым невозможен, в том числе с использованием режима удаленного доступа для сотрудников", — говорится в письме.

В частности, регулятор рекомендует обеспечивать прием и обработку распоряжений от зарегистрированных лиц, государственных органов, нотариусов, арбитражных управляющих, направленных с использованием систем электронного документооборота, иных каналов удаленной связи, используемых регистратором, или полученных от трансфер-агентов.

В то же время регистраторы не обязаны обеспечивать прием и обработку распоряжений от зарегистрированных лиц в офисе при личной явке в период по 30 апреля в случае установления в регионе присутствия регистратора соответствующих ограничений.

При этом регулятор обращает внимание, что при совершении регистратором операций в реестре по электронным копиям документов его действия могут быть сопряжены с рисками мошенничества и недобросовестных действий третьих лиц.

ЦБ РФ добавляет, что регистратор вправе отказать в совершении операции по лицевому счету, если имеются существенные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, её подлинность не засвидетельствована нотариально или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного держателю реестра.