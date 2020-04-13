МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ, Светлана Орлик. Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу "зарплатных" кредитов для предпринимателей. Получить беспроцентный заем можно в нескольких крупнейших банках страны, в числе которых – ПСБ. Какие предприятия получат "зарплатные" кредиты в первую очередь, сколько такая мера поможет сохранить сотрудников и как быстро малый бизнес сможет восстановиться после снятия ограничений из-за пандемии, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.

- ПСБ вошел в первую очередь кредитных организаций, которые получат средства от ЦБ на выдачу кредитов под 0% малому бизнесу на зарплату сотрудникам. ПСБ уже начал выдавать эти кредиты?

— Мы начали выдавать первые кредиты малому бизнесу и сразу после запуска убедились, что это чрезвычайно востребованный у предпринимателей продукт. По итогам двух дней, с момента запуска, мы получили свыше 1 000 заявок, более 100 клиентов уже полностью оформили документы дистанционно на сайте банка. За эти два дня мы одобрили кредитов на сумму, превышающую 4 миллиона рублей. Деньги на счет можно получить в течение 24 часов с момента подачи заявки на сайте банка по двум документам.

- На каких условиях? На кого ориентирована льготная программа кредитования под 0% на выплату зарплат? Только зарплатные клиенты банка могут получить такой кредит?

— Кредит предоставляется всем компаниям микро- и малого бизнеса, если его сфера деятельности относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших от введения ограничений, связанных с эпидемией. Заявки компаний, которые не являются клиентами банка, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

- Отрасли, пострадавшие от пандемии, определены властями, а кого из этого перечня банк намерен кредитовать в первую очередь? Почему?

— Для нас важно принять решение, исходя из состояния бизнеса заемщика, шансов предпринимателя возобновить нормальную деятельность после прекращения действия ограничений. Наступивший кризис застал бизнес в разном финансовом состоянии. Кто-то успешно развивался, и поэтому вместе с уже определённым запасом прочности и дополнительной помощью по поддержке сможет достаточно быстро перезапустить свой бизнес. А кто-то и до кризиса переживал не лучшие времена и был не конкурентоспособен, поэтому возобновление деятельности такого бизнеса ставится под сомнение. И при своей оценке мы будем учитывать этот фактор.

Хочу отметить, что программа не предусматривает 100-процентного одобрения всех заявок, которые получит банк, так как фондирование предлагается банку на возвратной основе — мы должны будем все до рубля вернуть Центральному банку. Учитывая, что кредиты предоставляются под 0%, мы должны минимизировать уровень потенциальных потерь, исходя из понимания, насколько быстро и полноценно конкретный предприниматель сможет восстановить деятельность компании или предприятия в нормальном режиме.

- Что в итоге приобретает банк? Какая для него выгода от участия в данной программе?

— Участие в данной программе меньше всего обусловлено какими-то коммерческими интересами. Для нас самое главное сейчас — поддержать в сложившейся тяжелейшей ситуации те компании, которые борются за выживание. Часть из них является нашими клиентами, с которыми мы вместе уже не один год, и чьи потребности и бизнес мы хорошо знаем. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы большая часть предприятий после снятия ограничений вернулась к успешной деятельности.

- Почему такое кредитование не принесет ощутимый доход банку?

— Ставка по кредиту для заемщика составляет 0%, все фондирование, полученное от Центрального банка по этой программе, банк полностью должен вернуть. Соответственно, расходы, связанные с запуском этого продукта и его сопровождением, будут компенсированы банком. Кроме того, есть риск, что не все компании смогут восстановиться и вернуть эти кредиты. Государственная корпорация ВЭБ.РФ выдает на 75% таких кредитов свою гарантию, оставшиеся 25% — это уже риск кредитной организации. ПСБ, как системообразующий банк, считает необходимым поддержать малый бизнес страны в столь непростое для него время и тем самым вносит свой вклад в поддержку российской экономики и скорейшей стабилизации ситуации в стране.

- Как будет выстроен процесс кредитования в условиях ужесточения мер самоизоляции? Нужно ли приходить в какие-то специальные офисы? Как подписывать договор? Какие могут возникнуть сложности?

— Мы будем предоставлять кредиты на основе нашей онлайн-платформы, позволяющей подавать заявку и получать кредитные средства дистанционно. Без визита в офис. У нас есть большой опыт дистанционного кредитования, например, ПСБ уже больше года предоставляет кредиты для МСБ онлайн по программе "Без бумаг".

- Есть подсчеты, сколько банк выдаст таких кредитов? На какую сумму?

— Мы ориентируемся, что в ближайшие несколько месяцев банк выдаст от 15 до 20 тысяч кредитов на сумму от 5 — 10 миллиардов рублей.

- Как это поможет бизнесу пережить трудные времена?

— Это адресная финансовая инъекция хоть и возвратных, но бесплатных кредитов, погашение которых будет растянуто на достаточно длительное время. Мы планируем кредитовать бизнес на срок до 12 месяцев, чтобы не увеличивать ежемесячную нагрузку после возобновления деятельности предприятия. Конкретно эти средства будут направлены на то, чтобы сохранить сотрудников – главный актив и ресурс бизнеса. Как любое денежное вливание, такая мера помогает пережить трудные времена, когда фактически нет выручки в связи с введенными ограничениями.

Однако важно, чтобы эта мера действовала в комплексе с другими послаблениями, связанными с налоговыми и арендными отсрочками, отсутствием штрафов, пеней за нарушение сроков, сохранением объемов государственных закупок, а также мерами по поддержке выплат зарплат тем отраслям, которые сейчас вынужденно находятся без выручки. Все эти инициативы должны помочь многим предприятиям пережить период ограничений.

- Какое общее число сотрудников планирует охватить программа?

— В сегменте, о котором мы говорим, – микро, малые предприятия — средняя численность сотрудников, по нашим данным, составляет от четырех до восьми человек. Таким образом, мы сможем поддержать от 60 до 100 тысяч сотрудников через кредитование их предприятий для выплаты зарплат.

- Как вы в целом оцениваете меры правительства по поддержке малого и среднего бизнеса?

— Беспрецедентные меры. Я полагаю, что это не последние инициативы, которые предложит правительство. Дальнейшие действия и решения будут определяться экономической ситуацией и сроками окончания пандемии COVID-19, из-за которой экономика и была поставлена на паузу для того, чтобы спасти максимальное количество жизней людей.

- По вашим ожиданиям, как быстро бизнес сможет восстановиться после того, как ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется? От каких факторов это будет зависеть?

— Безусловно, это будет зависеть от того, когда будут сняты ограничения на обычную социально-экономическую жизнь. По нашим ожиданиям, для восстановления экономической активности малого и среднего бизнеса потребуется не менее 6 месяцев, чтобы выйти на показатели февраля — марта.