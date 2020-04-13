МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Сбербанк на прошлой неделе открыл в Банке России безотзывную кредитную линию на 500 миллиардов рублей взамен погашенной ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

ЦБ на прошлой неделе сообщил, что один из системно значимых банков открыл безотзывную кредитную линию с максимально возможным лимитом 500 миллиардов рублей.

"Сбербанк открыл БКЛ взамен погашенной ранее. Данный инструмент является резервным источником для соблюдения норматива Н26. Предоставление БКЛ является стандартной практикой, предусмотренной Базельским комитетом для рынков с дефицитом высоколиквидных активов, к которым, в частности, относится и российский", — сообщили в банке.

Банк России по 30 сентября предоставил системно значимым банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), чтобы у них было больше возможностей по кредитованию экономики. ЦБ также с 1 апреля увеличил максимальный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 5 триллионов рублей и снизил плату за право пользования безотзывной кредитной линии до 0,15% с 0,5%.